Bologna-Cesena, tra la convocazione di Van Hooijdonk e il mal di pancia di Arnautovic

In giornata, è andata di scena la prima conferenza stampa di Thiago Motta, per la prima partita stagionale dove conta il risultato. Domani sera infatti, alle 21,15 si giocherà Bologna-Cesena, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, la 77esima edizione di questo torneo nazionale. Per domani sera, c’è la sorpresa Van Hooijdonk fra i convocati, fino all’altro ieri, tenuto ai margini. Per un attaccante convocato, ce n’è un altro sempre convocato ma col mal di pancia; Marko Arnautovic.