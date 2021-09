Bologna, avanti tutta

Il Bologna visto lunedì sera al Dall’Ara contro il Verona, ha dato forti segnali di concretezza e di voglia di vincere fino alla fine. Tutto questo, grazie ad un gioco di squadra e di posizione, spesso i rossoblu andavano a triplicare nella zona di campo dove si stava sviluppando l’azione scaligera. Dominguez e Soriano erano coloro che andavano a creare la superiorità numerica. Va detto che ad inizio partita, il Verona arrivava prima sulle seconde palle, quelle al rimbalzo per intenderci; davano l’impressione di essere più rapidi, di avere sempre qualche soluzione per scaricare velocemente il pallone. Di Francesco alla vigilia, aveva preparato bene la partita ed era venuto a Bologna per fare risultato; lo dimostra l’utilizzo di Caprari dal primo minuto, giocatore sicuramente più offensivo e con 2 centrocampisti offensivi come Ilic e Barak, oltre alla punta Simeone.