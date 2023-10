Bologna, ascolta Thiago Motta

Riprende il campionato, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. In questi giorni è successo di tutto: dai fatti di Bruxelles, con le 2 vittime svedesi, alle scommesse di alcuni calciatori su piattaforme illegali e su partite di calcio che, come da regolamento, sono vietate. La conferenza stampa di Thiago Motta ha offerto spunti interessanti, pur mantenendosi come suo solito piuttosto abbottonato e generico. I giocatori sono rientrati tutti in buone condizioni. Karlsson era ancora scosso; ha vissuto in prima persona e in prima linea tutto quello che stava succedendo lunedi scorso a Bruxelles. Thiago ha elogiato il Frosinone, squadra che ha ottenuto 12 punti fin qui, un punto in più del Bologna e tutti conquistati con pieno merito, non certo regalati dagli avversari. La squadra di Di Francesco gioca veloce e in verticale; privilegia il 4-2-3-1 ma all’occorrenza, può trasformarsi in un 4-4-2. Centrocampo molto tecnico e volto al palleggio, con Mazzitelli capitano. In avanti, la fisicità di Cheddira si fa sentire e Soulè, finora, è stato il pericolo numero uno per qualsiasi avversario. La difesa tende ad essere un po’ macchinosa, tant’è che gli uomini Di Francesco giocano più di posizione.