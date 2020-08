Bene ma non benissimo. Il punto sul mercato

Mi sono preso qualche giorno in più rispetto ai miei illustrissimi colleghi che col loro pensiero post Campionato mi hanno preceduto. Il Bologna formato 2019-2020, merita 6+ non mezzo voto di più e non mezzo voto di meno. La stagione rossoblu è partita subito in salita sin dal ritiro di Castelrotto con un Sinisa Mihajlovic prima assente causa leucemia poi a mezzo servizio da ottobre fino a dicembre, a servizio completo da gennaio e infine stoppato per Covid-19 con la sospensione di tutti i campionati. 34 punti ad appena 2 punti dalla zona Europa prima dello stop, erano un bottino tutto sommato soddisfacente ma con qualche punto lasciato per strada. Alla ripresa del Campionato, 13 punti raccolti in 12 partite con 47 punti finali (+3 rispetto allo scorso Campionato) e dodicesimo posto finale a 15 punti di distanza dall’Europa con il Napoli settimo a 62 punti.

