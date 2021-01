Bel Bologna ma inconcludente

Il Bologna che ha chiuso il girone di andata all’Allianz Arena contro la Juventus, ci ha detto che il gioco c’è, una sua identità la squadra ce l’ha però in attacco c’è un’involuzione pericolosa. La scorsa stagione il Bologna i suoi gol in un modo o nell’ altro, con gli stessi interpreti, li trovava. Ultimamente, pur mantenendo un assetto tattico identico e con gli stessi giocatori, non riesce più a trovare la via della rete. Un solo gol nelle ultime 3 giornate, con Orsolini su rigore col massimo risultato ottenuto, i 3 punti contro il Verona. Contro la Juventus, il solito buon Bologna fino alla trequarti, specie nei primi 20 minuti del secondo tempo.

Scheda 1 di 3