Toh, non sappiamo giocare solo per fare un goal più degli avversari; ogni tanto per portare a casa il risultato tocca fare una partita difensiva. Il fatto straordinario è che questa squadra che, sulla carta, non sa difendere ha costruito una barriera solida e organizzatissima contro una corazzata d'assalto abituata a sgretolare colpo su colpo la resistenza altrui. L'allenatore ha azzeccato tutte le mosse, sia per chi ha mandato in campo, sia per chi ha tenuto in panchina.