1 di 6 MIGLIORI - AND THE WINNER IS...

Nella notte degli Oscar va al Bologna quello per la migliore sceneggiatura. Primo tempo, scena 21: "Presidente, rimango se non vende nessuno e mi compra una punta centrale e un difensore". "Impossibile". "Allora se ne vende uno e mi compra i due che mi servono, però forti". "Mi sa che non ci riesco". Beh, guardi, se ne vende due però me ne deve comprare di quelli proprio bravi, anche tre o quattro". "Ma sei matto?". "Ah. Ma vede Presidente, io sono ambizioso" "Anch'io, perché?".