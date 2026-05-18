Atalanta-Bologna, i migliori e i peggiori

Non porta in Europa e soddisfa a metà le ambizioni cittadine, ma almeno è un miniobiettivo raggiunto che ci consentirà di programmare più liberamente le vacanze di agosto. Bisogna però ammettere che ai tempi di Sinisa, che pur ricordiamo con orgoglio, la meta da raggiungere era la famosa parte sinistra della classifica, cioè il