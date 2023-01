Al Bologna la maglia rosa ma vince l’Atalanta. Il punto sul mercato

Dopo le belle prove del Bologna prima della sosta, culminata col 3-0 interno inflitto al Sassuolo e le 3 vittorie nelle altrettante amichevoli, contro Roma ed Atalanta, alla ripresa del campionato, i punti sono tutti finiti agli avversari. Peccato, perché le due partite, sembravano alla portata, contro avversari che non vincevano da tempo e non sembravano irresistibili sul piano della forma. Il primo tempo contro l’Atalanta, è stato buono. La squadra di Motta era aggressiva, pressava alto e negli ultimi 20-30 metri, giocava palla a terra, non avendo terminali offensivi di stazza fisica e, ottenuto il vantaggio dopo appena una manciata di minuti con Orsolini, ha provato a raddoppiare ma il risultato è rimasto inchiodato sull’1-0. Nel secondo tempo, un black out quasi inspiegabile dei rossoblu per almeno una decina di minuti ed una migliore qualità nei cambi dalla panchina orobica, ha portato l’Atalanta dallo svantaggio iniziale al vantaggio, con 2 reti di pregevole fattura. La difesa non è stata esente da colpe e, soprattutto nel secondo gol preso, Boga appena entrato, si è fatto 30 metri di campo senza essere fermato e da lì, è nata la rete del vantaggio con la giovane punta Hojlund. Estremamente interessante questo giovane danese, classe 2003. Quando il Bologna ha provato a rimettere le cose a posto, non ha avuto le idee chiare e dalla panchina, non è entrata quella qualità che sarebbe servita.