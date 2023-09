A Verona con molte certezze e pochi esperimenti

Tra gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali e l’amichevole vinta, con i superstiti rossoblu, per 1-0 contro l’Arezzo, a grandi passi ci si avvicina alla trasferta di Verona, in programma nel posticipo di lunedì sera. Thiago Motta, dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Polesella e il Premio Nereo Rocco, ha cercato di preparare in settimana la delicata partita contro gli scaligeri, fra l’altro, avversario alquanto indigesto per Thiago, battuto in entrambi i casi quando allenava lo Spezia e lo scorso 21 aprile, con la famosa doppietta di Simone Verdi. Fino a martedì mancava mezza rosa e solo da ieri Motta ha potuto lavorare con un gruppo quasi completo. Il tecnico cercherà di presentarsi al Bentegodi con le certezze di inizio campionato, specie dopo le confortanti prestazioni contro Juventus e Cagliari.