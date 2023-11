A Firenze con rispetto ma per fare risultato

Oggi al Franchi va di scena il derby dell’Appennino numero 143. Fiorentina-Bologna, nella mia memoria calcistica di mezzo secolo, non è mai stata una partita come le altre. Le due squadre, separate solo dal crinale appenninico, se le sono date sempre di santa ragione. La Fiorentina è in netto vantaggio sugli scontri diretti, nonostante le 2 vittorie del Bologna nella passata stagione. La Fiorentina, vorrà interrompere le 3 sconfitte consecutive in campionato mentre il Bologna continuare la striscia positiva con 11 risultati utili consecutivi, che eguaglierebbe quella del Bologna di Bruno Pesaola del 74’. Un pareggio, farebbe centrare entrambi gli obiettivi ma state pur certi, che fino alla fine, viola e rossoblu, proveranno a superarsi.