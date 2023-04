A Bergamo per dare continuità di risultati

Il Bologna che fa visita all’Atalanta, è un Bologna sempre più consapevole dei propri mezzi e sempre più convinto di potersela giocare con qualunque avversario. La partita di oggi, si annuncia alquanto combattuta, spigolosa, tirata. I rossoblu in terra bergamasca non hanno buone tradizioni; l’ultima vittoria del Bologna a Bergamo, risale al 28 gennaio 2009 quando Volpi su punizione, siglò il gol vittoria e più in generale, ha ottenuto appena 7 vittorie. Equilibrato invece il bilancio generale, con 37 vittorie del Bologna contro 38 e 28 pareggi. Atalanta e Bologna sono anche le due squadre che nel 2023 hanno ottenuto gli stessi punti (21), frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il Bologna però, li ha ottenuti incassando solo 11 reti, risultando la quarta miglior difesa del nuovo anno, dietro solo a Napoli, Lazio ed Inter. Motta è riuscito a dare un’impronta importante alla difesa, attraverso un lavoro di squadra che parte dall’attacco. Non a caso, uno dei tre giocatori più avanzati, è quasi sempre un equilibratore, che sia Aebischer a destra o Kyriakopoulos o Soriano a sinistra, poco importa. Sceglie il giocatore in base allo stato di forma degli attaccanti rossoblu e in base all’avversario di turno.