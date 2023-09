Tre annotazioni tattiche da Verona-Bologna: Kristiansen come Cambiaso, e Aebischer…

Il pareggio a reti bianche rimediato ieri sera dal Bologna sul campo del Verona lascia un po' tutti i tifosi nel limbo: punto guadagnato, visto che probabilmente fino a qualche anno fa partite come quella di ieri l'avremmo persa, o due punti lasciati per strada, considerando il divario tecnico evidente tra le due squadre? Difficile dare una risposta, non una sola almeno: le interpretazioni possono essere differenti, e nessuna probabilmente è più giusta di un'altra, semplicemente sono modi diversi di vedere una stessa partita. Qualche spunto degno di nota però la sfida di ieri lo ha offerto: vediamo quali.