Oggi è il giorno di De Silvestri

Mentre il Bologna si allena nel ritiro di Pinzolo, oggi a Casteldebole arriva De Silvestri. È atteso per le visite mediche e anche per un paio di tamponi da qui a qualche giorno per verificare se negativo al Covid-19. In sostanza De Silvestri, se tutto andrà per il verso giusto, si aggregherà alla sua nuova squadra solo quando i giocatori saranno rientrati a Casteldebole. De Silvestri, come noto, tende a giocare esterno destro basso. Giocatore che sa offendere ma soprattutto difendere. È un acquisto voluto dallo stesso Mihajlovic che lo ha avuto praticamente in tutte le squadre che ha allenato. Sicuramente arriva per giocare e non certo per fare il secondo di Tomiyasu.

