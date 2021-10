Carlino – Bologna rinnova con Isokinetic, intanto tornano i nazionali

In attesa del ritorno dei convocati in nazionale, il Bologna prepara la partita di Udine e intanto rinnova la partnership con Isokinetic.

Oggi il Bologna si allenerà alle 15 a ranghi ridotti, per cominciare la preparazione in vista della trasferta di Udine domenica pomeriggio; domani dovrebbero rientrare Skorupski, M'baye, Theate, Svanberg, Skov Olsen, Vignato e Barrow, mentre bisognerà attendere ancora per rivedere Dominguez e Medel, che avranno l'ultimo impegno nella notte tra giovedì e venerdì, per poi rientrare nella primissima mattinata. L'osservato speciale dell'allenamento di oggi a Casteldebole sarà Marko Arnautovic, che dovrebbe aver smaltito l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a rifiutare la chiamata della nazionale, a differenza di Schouten che ha quasi recuperato ma è molto molto difficile che possa essere utilizzato già da domenica, anche perché i titolari del reparto seppur impegnati in nazionale hanno pochi minuti giocati. Intanto il Bologna annuncia il rinnovo quinquennale della partnership con Isokinetic come centro di riabilitazione per gli infortunati.