Cremonese e Spezia per provare a svoltare, ma prima c’è la Lazio

Il Bologna andato di scena alla Dacia Arena di Udine, è stato un Bologna consapevole dei propri mezzi. Thiago Motta, col trascorrere delle settimane, sta dando un’identità ben precisa. Auto stima, tanto lavoro a Casteldebole, adattamento dei giocatori a più ruoli, tanto pressing alto in fase di non possesso e voglia di andare a fare subito male all’avversario, con ripartenze veloci e gioco il più possibile di prima. Questa l’evoluzione tattica di Motta, modellata su un 4-2-3-1 dove si, il modulo è importante ma quel che conta è come lo si interpreta. La squadra si è calata totalmente a questo nuovo credo tattico tecnico del mister Italo brasiliano. Ghiotta occasione tra lunedì e venerdì prossimo, contro Cremonese e Spezia al Dall’Ara, per fare un grosso balzo in avanti e svoltare nella parte sinistra della classifica. Prima però, oggi alle 18, andrà in onda Lazio-Bologna, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.