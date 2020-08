Bologna-Torino tra calcio giocato e calciomercato

Bologna-Torino di scena stasera al Dall’Ara con fischio d’inizio dell’arbitro Di Martino della sezione di Teramo, chiude questo sciagurato Campionato, specie per il Bologna. I rossoblu faranno di tutto per chiudere con una vittoria che li proietterebbe a 49 punti. Il Torino a 39 punti, meno 21 rispetto alla scorsa stagione visto che dopo 37 giornate si trovava a 60 punti (peggio solo la Spal con -22 prima dell’ultima giornata), arriva a Bologna senza particolari motivazioni. Anzi, alcune voci di mercato potrebbero distrarre i vari Izzo promesso all’Atalanta, Belotti addirittura si parla di un interessamento della Fiorentina. Anche il Bologna sfrutterà l’arrivo della dirigenza granata per parlare di 2 giocatori del Torino che di fatto in un colpo solo potrebbero sistemare la retroguardia felsinea. Si tratta dell’esterno destro De Silvestri che Sinisa ha già avuto e lo conosce molto bene e del difensore centrale Lyanco che tanto male ha fatto questa stagione a Torino quanto bene la scorsa stagione a Bologna proprio con Mihaijlovic.

