Bologna-Genoa per muovere la classifica

Stamani il Bologna si è trovato senza ancora aver giocato, un gradino più su in classifica. Complice la sonora sconfitta dell’Udinese al San Paolo contro un Napoli travolgente, a parità di punti, il Bologna si trova con una differenza reti un pelo meglio, -9 contro -11 della squadra friulana. Nel secolo scorso, la differenza tra reti fatte e subite, non era rilevante come nel calcio moderno. Le squadre aggrediscono alto e paradossalmente si tende ad iniziare l’azione partendo dal basso dove il rilancio lungo del portiere, si effettua solo in caso di estrema necessità. Se a questo poi ci aggiungiamo l’abolizione del retro passaggio al portiere con la possibilità di prendere la palla con le mani, il cerchio si chiude. Così da qualche lustro a questa parte, non sono insoliti risultati con cinquine inflitte agli avversari se non addirittura risultati tennistici.