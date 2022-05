Ataman: “Virtus già da Eurolega, ma per lo Scudetto dico Milano”

Le parole di Ergin Ataman

"Se sarà Virtus-Olimpia in finale credo che quest'anno Milano avrà più occasioni di vincere. Mentalmente erano pronti per la Final Four di Eurolega e saranno arrabbiati, devono vincere".

Si passa poi all'ingresso della Virtus in Eurolega: "Complimenti alla società e all'amico Scariolo per la vittoria dell'Eurocup. E' stat0 fatto un grandissimo lavoro e a Bologna c'è sempre una fantastica l'atmosfera a palazzo. E' bellissimo per i club di Eurolega tornare a giocare a Bologna. Sono contento. La società è solida e ambiziosa, sono stati fatti buoni investimenti con una buona organizzazione e credo che costruiranno una buona squadra. Guardate Monaco, ha vinto l'Eurocup e quest'anno ha fatto i playoff. Io penso che l'attuale roster sia già da Eurolega, quando hai Teodosic, Belinelli e Shengelia sei già a livelli alti, poi sul mercato troveranno due o tre giocatori per diventare una delle squadre più importanti dell'Eurolega. Bologna è sempre Basket city dell'Europa".