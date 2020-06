Zanetti: “In Eurolega se il Pana esce, confermo il mio impegno per una grande Virtus”

Conferenza stampa a tutto tondo per Massimo Zanetti e Luca Baraldi a casa Virtus. Europa, mercato, palazzetto in Fiera, il patron ha affrontato tutte le tematiche legate al futuro della Virtus. Si parte dalla possibilità Eurolega:

“La Virtus è una squadra che ci dà visibilità come Segafredo, l’obiettivo è dunque giocare in Europa e in Eurolega. Come andarci? Abbiamo fatto tutti i passi possibili, siamo in stretto contatto con chi dirige e che sta trattando l’uscita economica col Panathinaikos. Ci hanno detto che se si libera il posto toccherà a noi”.