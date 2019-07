Vritus, chiusi gli accordi per Hunter e Weems?

Dopo l’annuncio di Milos Teodosic, sembra essersi sbloccato il mercato della Virtus, è infatti pronto il doppio colpo Vince Hunter e Kyle Weems, lo riportano il Corriere di Bologna e Sportando. La Vu potrebbe annunciare le due ali americane già in giornata dando una spinta extra all’inizio della campagna abbonamenti, due giocatori molto diversi tra loro, che porteranno ai bianconeri caratteristiche differenti aumentando le opzioni a disposizione di coach Djordjevic.

Hunter arriverebbe dall’AEK Atene dove ha concluso una stagione sugli scudi, entrando anche nel miglior quintetto della Champions League, concludendo la stagione a 14,8 punti e 6 rimbalzi in 57 partite tra campionato e coppa europea, un’ala di fisico con il dolce vizio del canestro. Weems invece ha concluso la scorsa stagione al Tofas in Turchia, segnando 11,9 punti e catturando 4,3 rimbalzi di media in 41 match tra regular season e EuroCup, un esterno capace di attaccare anche dal piazzato con tanta esperienza in Europa.