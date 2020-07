Spunta un nome nuovo per completare il roster della Virtus.

Secondo il portale vunerebologna.it, la Virtus sarebbe vicina a Josh Adams, esterno classe 1993 che nell’ultima stagione ha militato nell’Unicaja Malaga. Nativo di Phoenix, Adams ha giocato in passato a Saratov, nel Besiktas e G-League prima di approdare in Spagna dove ha disputato un campionato da 12.9 punti e 2.2 assist di media e 11.5 punti e 2.5 assist in Eurocup.