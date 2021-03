Partita no del playmaker serbo. Non ingrana in regia per colpa dell’infinità di palle perse che regala a Venezia. Parte male anche in difesa, poi sale di ritmo e diventa utile nei momenti chiave del match.

4 punti, 1/5 tiri dal campo, 3 rimbalzi, 2 assist, 1 palla rubata, 6 palle perse.