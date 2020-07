Virtus – Venerdì il sorteggio dei gironi di Eurocup

Con una nota sul proprio sito ufficiale, Eurolega comunica che venerdì verranno sorteggiati i gironi di Eurocup. Le squadre sono divise in sei fasce per il sorteggio con una squadra per fascia a comporre i rispettivi gironi. L’unica regola del sorteggio è quella di evitare squadre dello stesso paese all’interno di uno dei gironi di Regular Season.

La Virtus visti i suoi risultati recenti in Europa si è qualificata solamente per la quarta fascia, assieme a Brescia, Venezia e Olimpija Lubiana. Il rischio per i bianconeri è quello di affrontare subito delle big nel primo girone, come ad esempio Lokomotiv Kuban o Malaga (Fascia 1), Gran Canaria o Badalona (Fascia 2) e anche Partizan Belgrado (Fascia 3). La Regular Season di Eurocup durerà dal 30 settembre al 16 dicembre. A passare il turno saranno le prime 4 squadre di ogni girone. Seguiranno le Top 16 con avvio il 30 dicembre e finale il 3 febbraio.