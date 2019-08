Virtus, un giovane se non arrivano Gentile e Strautins

Domani finalmente arriverà la notizia della rescissione di Pietro Aradori con la Virtus. I bianconeri potranno così focalizzarsi solo ed esclusivamente alla ricerca del sostituto per completare il roster dei 12 per la prossima stagione. Il Resto del Carlino, ipotizza che la Vu, possa ripiegare su di un giovane, come fece l’anno scorso con Matteo Berti, per finire la propria rosa.

Questa opzione si realizzerebbe solo nel caso in cui i bolognesi non riuscissero a trovare un giocatore italiano già affermato per sostituire l’ex capitano, le opzioni principali ad oggi restano Alessandro Gentile (free agent) e Arturs Strautins (Trieste).