Virtus – Ufficiale l’arrivo di Ty-Shon Alexander: “Non vedo l’ora”

Ufficiale l'arrivo del play guardia

E' ufficiale da pochi minuti il nuovo innesto dal mercato in casa Virtus. A dare una mano alla squadra, sia nell'attesa del ritorno di Mannion ma anche in futuro, sarà Ty-Shon Leron Alexander .

Soddisfatto il direttore generale Paolo Ronci: "Ty-Shon Alexander è un giocatore giovane, di grande prospettiva e che ha già maturato esperienza in una franchigia importante come i Phoenix Suns. Il suo arrivo ci permette di completare il roster con caratteristiche utili nell’immediato e contemporaneamente con una prospettiva di futuro sviluppo della nostra squadra. Era un’operazione di mercato nei programmi del Club, non dettata dalla necessità di sostituire Mannion, anche perché Nico non ha, fortunatamente, nessuna necessità di essere sostituito".