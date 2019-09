Virtus, tira e molla per Alessandro Gentile

Non si arrestano le voci che vorrebbero un ritorno di Alessandro Gentile a Bologna, sponda Virtus. Ogni giorno le parti sembrano avvicinarsi ed allontanarsi. Secondo il Resto del Carlino, le trattative sarebbero ancora in piedi e un accordo non appare impossibile. Il giocatore sembra avere incassato il favore di Sasha Djordjevic che prima di tornare dovrà affrontare l’ultima partita del mondiale con la Serbia. Il giocatore invece sembra intenzionato a tornare in bianconero e sarebbe disposto ad accettare tutte le clausole che la Vu avrebbe messo sul piatto. Una decisione definitiva potrebbe arrivare settimana prossima.