Virtus, Teodosic salterà i mondiali

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus ha comunicato che Milos Teodosic non verrà convocato per i Mondiali in Cina. La fascite plantare che ha colpito il giocatore, ha convinto lo staff della nazionale serba, in accordo con quello bianconero, di non convocare Teodosic.

Il giocatore attualmente a Belgrado, tornerà a Bologna, dove lavorerà con lo staff Virtus ed Isokinetic, per ottenere un completo recupero in vista dell’inizio del campionato. Qui il link al sito bianconero con il comunicato completo.

Queste le parole dell’AD bianconero, Luca Baraldi sulla vicenda: “Abbiamo avuto una collaborazione ed una comunicazione costante con i colleghi della Federazione Serba e desidero ringraziare il Presidente Danilovic, Coach Djordjevic e il Prof. Radovanovic per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Sappiamo bene cosa rappresenti Milos in Serbia e per la Nazionale, ci dispiace moltissimo che non sia in Cina, ma è giusto mettere la salute ed il recupero del giocatore al primo posto ed è quello che faremo anche noi. Abbiamo davanti agli occhi numerosi casi di top player infortunati, serve grande attenzione e grande scrupolo davanti ad un calendario sempre più pressante. Ci sono troppi infortuni ed i grandi giocatori vanno tutelati perché sono loro i protagonisti dello spettacolo.”