Virtus: Teodosic non decide, Strelnieks al Panathinaikos

Comincia a sistemarsi il mercato cestistico in Europa, con le maggiori squadre di Euroleague che stanno completando i propri roster. Questo però implica che molti degli obiettivi bianconeri di mercato si possano sistemare a discapito della Vu: ad esempio il play lettone Janis Strelnieks si è accasato al Panathinaikos.

Perso anche Sergio Rodriguez, la Virtus sta cercando di capire le intenzioni di Milos Teodosic: il giocatore è in contatto continuo con Djordjevic, ma attualmente non sembra intenzionato a venire a Bologna. Lo scoglio per l’ingaggio del giocatore resta la garanzia di poter fare strada in una competizione europea e questo la Segafredo non glielo può garantire.

Secondo il Resto del Carlino, il mercato della Vu in ogni caso non si sbloccherà prima di conoscere la scelta del playmaker ex Clippers.