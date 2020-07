Virtus su Adams, Baldi Rossi verso Reggio

Mancano gli ultimi movimenti di mercato in casa Virtus.

La dirigenza guarda a Josh Adams, classe 1993, per sostituire Frank Gaines. Adams ha viaggiato nell’ultima stagione a Malaga a 13 punti di media e 2.5 assist e il suo contratto scade il 19 luglio. La Virtus attende il 20 per iniziare a muoversi e valutare tutte le opzioni possibili. In uscita, invece, è vicina la separazione da Filippo Baldi Rossi che si starebbe accordando con la società per il via libera – ha un altro anno di contratto – per poi firmare con Reggio Emilia.