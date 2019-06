Virtus: strada in salita per Teodosic e Strelnieks

Continua il lavoro della Virtus per cercare di portare in bianconero il play serbo Milos Teodosic, la concorrenza però tenta l’ex Clippers, per cui altre squadre europee hanno manifestato interesse. Le partecipanti alla prossima EuroLeague sono le principali avversarie della Vu nella corsa a Teodosic.

Lo stesso problema si può dire per la combo guard lettone Janis Strelnieks. Il giocatore è in procinto di risolvere il contratto con l’Olympiakos, che tra le altre cose ha appena messo sotto contratto l’ex Vu Nera Kevin Punter, ed è tentato dall’opzione Valencia. Gli spagnoli secondo quanto riportato dalla testata online lasprovincias.es sarebbero alla ricerca di un playmaker in grado di sostituire Antoine Diot, che ha appena dato l’addio al club iberico.

Si preannuncia sempre più tortuosa la strada che potrebbe portare i due gioielli del basket europeo alla corte di coach Sasha Djordjevic.