Virtus – Spunta il nome di Wade Baldwin per il ruolo di guardia

Continuano le ricerche di mercato della Virtus per consegnare a Djordjevic la guardia ideale da abbinare al duo serbo Teodosic e Markovic. Detto che il sogno (quasi) impossibile resta il francese Nando De Colo, si continuano a valutare ulteriori giocatori per chiudere il roster della stagione 2020-21. Si raffredda la pista che porta a Jaleen Smith. Il giocatore non deciderà sul proprio futuro prima della conclusione della Bundesliga dove giocherà la finale con Ludwigsburg, inoltre sembra abbia considerato bassa la proposta biennale della Vu.

Un rifiuto che ha spinto la società bianconera ad esplorare nuove ipotesi per il ruolo. Una di queste porta a Wade Baldwin, 26enne guardia con trascorsi NBA a Portland e Memphis (fu compagno di Summer League e Veteran Camp di Vince Hunter). Nella stagione 2019/20 l’esterno ha militato tra le file dell’Olympiacos, In Eurolega ha prodotto 5,5 punti con 1,8 assist e 1,8 rimbalzi di media.