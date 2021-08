Virtus – Spunta il nome di Trae Golden

I nomi per il mercato Virtus

Si cerca un colpo grosso, un nome di spicco. C'è sempre il sogno Brad Wanamaker, ma nelle ultime ore, con la free agency Nba che parte oggi, è salito alla ribalta il nome di Trae Golden. Secondo la Prealpina, Golden, 30enne, sarebbe una opzione per la Virtus dopo la stagione in Turchia 2019/2020 alla media di 22.95 punti, col 39% da tre, e quella da miglior marcatore l'anno scorso in Cina.