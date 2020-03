Virtus, sospesi gli allenamenti individuali

Tutti a casa per evitare ulteriori rischi. È questa la scelta della Virtus che in queste ore ha deciso di chiudere la Palestra Porelli anche agli allenamenti individuali. I giocatori potranno d’ora in poi allenarsi solo a casa. Risponde presente la formazione bianconera alla stretta ulteriore del Governo italiano all’emergenza Coronavirus.

Una situazione difficile che tutti vorrebbero superare. Compreso Julian Gamble, che ieri sui suoi social ha lasciato un messaggio per il popolo virtussino: “Mi mancano i miei compagni, tifosi, l’Arena. Vorremmo tornare a giocare per il titolo, ma il Coronavirus ha altri piani in questo momento”. Queste le parole del centro bianconero attualmente negli Stati Uniti per stare insieme alla famiglia.

Fonte: Stadio.