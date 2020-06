Virtus, si avvicina Abass

Dopo Alibegovic e Tessitori la Virtus sarebbe vicina anche al colpo Awudu Abass.

L’ala della Leonessa Brescia, classe 1993, sembrerebbe aver abbassato le pretese economiche – richiesta di 500 mila euro – e la Virtus sarebbe vicina a chiudere il colpo nonostante la proposta di Brescia e quella russa di Kazan. Abassa dunque arriverebbe come vice Weems andando a coprire un ruolo che l’anno scorso in diverse circostanze era rimasto scoperto. Abass nelle 21 partite giocate nell’ultimo campionato aveva totalizzato 14.1 punti di media e 4.4 rimbalzi in 27 minuti.

Fonte – Carlino.