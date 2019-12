Virtus, si accelera per Pecchia e si punta un altro straniero

Sembra sia arrivato il momento in casa di Virtus di affondare il colpo per l’acquisto di Andrea Pecchia. L’esterno classe ’97 pare in questo momento l’unica pista percorribile per ingaggiare un nuovo italiano. Si tratta con Cantù il buyout del ventiduenne e con il giocatore per un contratto pluriennale. Gli altri obiettivi sarebbero Abass e Datome, ma Brescia e Fenerbahce non sembrano disposte a privarsi a campionato in corso dei propri azzurri.

La Vu Nera starebbe pensando però anche ad un secondo innesto, più precisamente un altro straniero, approfittando dei tagli NBA. L’idea è quella di aggiungere un nuovo giocatore prima della chiusura del mercato di Eurocup, prevista per il 27 gennaio. A riportarlo è SB Daily.