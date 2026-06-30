Chiusa, per ora, la pista Fabio Miretti, con il Bologna che ha ritenuto troppo costoso il mediano della Juventus, Sartori e Di Vaio hanno deciso di battere nuovamente la traccia belga.

Per il Corriere dello Sport Stadio, la dirigenza rossoblù sarebbe di nuovo interessata a Tibe De Vliger, classe 2005 del Gent, e Mathias Delorge, sempre del Gent, classe 2004. Sono loro due gli obiettivi principali, ma gli scout e gli osservatori hanno monitorato anche Nikolas Sattlberger, classe 2004 del Gent, e Ugresic, mediano 2006 del Partizan. Tra tutti questi, sostiene Stadio, De Vlieger è più mediano centrale di altri e potrebbe essere il preferito per sostituire Freuler. Non solo, per Stadio, invece, arriva una smentita per quanto riguarda la pista Peer Koopmeiners, fratello di Teun in forza all'Az Alkmaar. Secondo Beneforti il Bologna ha smentito la pista e il collega ha sottolineato l'entità della valutazione: 'la quotazione si aggira sui 15 milioni di euro. Della serie: fate voi'.