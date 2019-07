Virtus, scoppia il caso Aradori

Scoppia in casa Virtus il caso Aradori. Djordjevic ritiene non adatta l’ala bresciana al proprio gioco e lo ha ufficialmente messo ai margini del progetto. Spetta ora ai bianconeri prendere una decisione in merito. Le soluzioni possono essere due. Nel primo caso Aradori resterebbe in bianconero ma con un ruolo da separato in casa, situazione che non gioverebbe a nessuno. Nella seconda ipotesi invece i bianconeri rescinderebbero il contratto del proprio capitano, costringendosi però a dover correre ai ripari sul mercato, comprando un nuovo esterno italiano. La situazione è ancora in fase di evoluzione. Nel frattempo la Vu sta cercando un secondo top player da affiancare a Teodosic nel ruolo di guardia, questo acquisto completerebbe l’ossatura portante della squadra bolognese.