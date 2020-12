Inizia male con due falli fischiati in tempo zero. Riesce però a gestirsi in difesa e ad essere presente nei momenti chiave del match. Rimane sempre tra i più affidabili nei minuti finali degli incontri. Peccato che il suo bombardamento dall’arco negli ultimi due minuti sia completamente inutile per la vittoria finale.

15 punti, 3 rimbalzi, 1 assist, 2 palle rubate, 1 palla persa.