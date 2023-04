Virtus-Sassari, le pagelle

Momento di forma spaventoso da parte del ragazzo pesarese nato a Forlimpopoli. In queste settimane sta trascinando la squadra a suon di super prestazioni, una dietro l’altra. Anche questa volta non fa eccezione. Nel primo tempo è il trascinatore dell’attacco bolognese con canestri e assist, poi assume un ruolo più marginale, ma comunque fondamentale per il successo bianconero.