Virtus-Sassari, le pagelle

Un’altra doppia doppia che gli permette di tagliare il traguardo dei 400 assist in bianconero in appena 89, terzo di tutti i tempi con la maglia della Vu Nera, dietro solo ai leggendari Caglieris e Brunamonti. Sbaglia il canestro della vittoria nei regolamentari, ma è sua la penetrazione che regala alla Virtus il +4 nel supplementare, quanto basta per portare a casa il successo.