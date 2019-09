Virtus, sabato nuova amichevole di lusso con Cantù

Sarà un weekend di grande basket questo per la Virtus. I bianconeri infatti scenderanno in campo al torneo Memorial Matteo Bertolazzi, al PalaCiti di Parma. La Vu affronterà un quadrangolare con coinvolte quattro squadre di A: oltre ai bolognesi ci saranno infatti Cantù, Varese e Brescia. Gli emiliani scenderanno in campo sabato contro i canturini alle 20:15, subito dopo la partita tra le altre due squadre lombarde. Domenica le due finali del torneo.

A differenza delle settimane scorse, la Segafredo potrà contare sui nuovi arrivati Ricci e Gamble, freschi di presentazione. Rotazioni allungate quindi per Goran Bjedov, assistente di Djordjevic che si occuperà della panchina virtussina in assenza del proprio tecnico, impegnato con la Serbia nel mondiale di Cina.