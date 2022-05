Virtus – Ronzulli: “La Virtus vuole chiudere il discorso play-off questa sera”

L’intervento di Dario Ronzulli a Sport Today su èTV RETE 7, dove ha parlato della Virtus e della sfida play off di stasera con Pesaro “Mancano meno di due ore al match ma ci sono già molti tifosi. Pesaro gioca un play off dopo 10 anni, in...

“Mancano meno di due ore al match ma ci sono già molti tifosi. Pesaro gioca un play off dopo 10 anni, in più c’è il discorso di affrontare la squadra campione in carica che ha vinto l’Eurocup. Sarà difficile ma Pesaro ci proverà. La Virtus ha l’interesse di chiudere il discorso stasera per non sprecare altre energie, aspettando il risultato di Venezia-Tortona. Mancherà sicuramente Shengelia, ma anche la presenza di Teodosic è in forte dubbio. La Virtus non sarà al completo ma Scariolo ha a disposizione uomini che possono fare bene.”