Virtus, Ronci: “Mannion sta meglio, ora serve trovare la condizione”

Gli aggiornamenti su Nico Mannion

Il direttore generale della Virtus Paolo Ronci ha fatto il punto della situazione sul giocatore della Virtus fermato da una infezione intestinale. Clinicamente Mannion è sulla via della guarigione, ma servirà tempo per essere pronto dal punto di vista fisico: "Ci è dispiaciuto leggere fantasie sul suo stato di salute - le parole di Ronci - Avevo detto che c’erano possibilità di anticipare i tempi sulla guarigione clinica, mentre l’essere pronto dal punto di vista fisico è una questione diversa. C’è gente che lavora insieme ormai da un mese e mezzo, ed è chiaro che l’inserimento in squadra del giocatore ha bisogno di tempo".