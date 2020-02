Virtus, rinviata la sfida contro Varese per il Coronavirus

Anche la Virtus risentirà dell’effetto del Coronavirus. In seguito all’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia che ha stoppato tra le altre i grandi eventi sportivi. Oltre alle partite di Serie A calcistiche rinviate, anche il campionato di basket ne risentirà. Anche la sfida della Virtus a Varese, in programma per il 27 febbraio è stata infatti rinviata. Coronavirus che potrebbe influenzare anche la prossima giornata cestistica. I bianconeri infatti hanno sospeso la prevendita per la sfida contro Brescia.

Bianconeri che avranno quindi ulteriore tempo per rifiatare dopo la sequenza di impegni delle scorse settimane. Un riposo che farà sicuramente bene a Milos Teodosic che in settimana è stato colpito dal lutto personale. Nella giornata di ieri infatti il mago serbo ha perso il padre e con un comunicato ufficiale, la Virtus ha comunicato le proprie condoglianze al giocatore.