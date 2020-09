Si vede qualche passo in avanti rispetto alla sfida contro Cremona, ma è ancora troppo poco. Tante palle perse e assolutamente inaffidabile al tiro da lontano. Si cominciano però a rivedere alcuni assist degni di lui, su tutti l’alley-oop per Abass e il dietro la schiena per Hunter.

4 punti, 1/7 tiri dal campo, 6 rimbalzi, 6 assist, 1 palla rubata, 6 palle perse.