Virtus – Recupera Hervey, Teodosic per Valencia

Gli aggiornamenti dalla Virtus

Buone notizie in casa Virtus in vista dei prossimi impegni.

La squadra bianconera per la trasferta di domenica a Varese recupera Kevin Hervey, reduce da un lungo infortunio, mentre per Milos Teodosic il match di rientro dovrebbe essere quello di mercoledì a Valencia. Domani, invece, effettueranno un giro di tamponi sia Belinelli che Sampson che hanno saltato il Buducnost per la positività al Covid.