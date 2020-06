Virtus, può arrivare l’accelerata decisiva per Abass

Dopo il primo assalto tentato un mese fa, la Virtus potrebbe essere pronta ad iniziare l’accelerata decisiva per ingaggiare Awudu Abass. Il giocatore è sui taccuini della Vu dall’autunno scorso, ma gli assalti fin qui tentati dalla Vu hanno portato solo a fumate nere. L’esterno classe ’93 è ancora l’obiettivo numero uno della società di Zanetti e nei prossimi giorni si potrebbero stringere i tempi per l’approdo dell’azzurro in città.

La concorrenza al momento appare molto indietro nella corsa ad Abass. Brescia si è sempre detta molto motivata nel voler convincere il proprio top scorer a restare, ma il passaggio di proprietà della squadra necessita di lunghi tempi tecnici e questo rallenta le manovre sul mercato della Leonessa. Le sirene di Eurolega per l’azzurro persistono, specialmente sponda Alba Berlino, ma al momento i tedeschi non hanno ancora mosso passi concreti per ingaggiare l’azzurro.

Fonte: SB Daily.