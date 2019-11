Virtus, prove tecniche di Virtus Arena

Ricominciare

Il miglior record d’Europa non basta, coach Djordjevic vuole di più. L’imbattibilità in campionato va preservata e Djordjevic è consapevole che al momento la squadra non ha ancora aggiunto nessun traguardo. Sarà necessario tornare a lavorare su tutte le lacune evidenziate dalla partita contro Ulm e non lasciarsi abbindolare dai risultati fin qui ottenuti. Ogni partita ha una storia a sé.

La sufficienza mostrata mercoledì contro i tedeschi va cancellata e l’aggressività in difesa deve essere alta fin da subito. Questi i punti fondamentali su cui Djordjevic insisterà. Intanto i giocatori bianconeri cercheranno di fare amicizia con la nuova struttura. Oggi e domani infatti la Vu affronterà gli allenamenti giornalieri all’interno della Virtus Arena, dove comincerà a familiarizzare con la struttura che ospiterà i match casalinghi della Virtus fino a gennaio.