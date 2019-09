Virtus, presentate ieri le nuove casacche, domani il Fenerbahce

Nella giornata di ieri la Virtus ha finalmente presentato le casacche per la stagione cestistica che comincerà settimana prossima. La nuova casacca non cambia modello nelle sue due versioni, solo i colori: bianco come colore principe per la maglia casalinga, font nero per quella da trasferta. La squadra ieri all’Arcoveggio ha sfilato accanto alla controparte femminile di fronte ai tifosi, tutti pronti ad una super stagione all’insegna del bianconero.

Domani intanto la Virtus scenderà in campo per un’amichevole di lusso. Andrà di scena infatti al Paladozza il memorial Porelli, la partita che celebra l’avvocato ex presidente della Vu. L’avversario sarà il Fenerbahce di Obradovic e Datome, squadra di livello super, semifinalista la scorsa Eurolega. Una grande festa per celebrare il defunto avvocato e per prepararsi all’inizio di stagione di mercoledì.